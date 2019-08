Neymar al Real Madrid, l'ultima storia su Instagram lo ritrae con Zidane

Dato in trattativa col Real, Neymar non fa nulla per smorzare i rumors: ha ripostato un'immagine che lo ritrae assieme a Zidane e al Fenomeno Ronaldo.

La bomba è stata lanciata ieri dal quotidiano catalano 'Sport': il PSG e Neymar stanno trattando con il Real Madrid il possibile ritorno in - ma nella Capitale, non in Catalogna - del brasiliano. Il quale, pur involontariamente, non fa nulla per smorzare le voci.

L'ultima storia postata da Neymar sul proprio profilo Instagram lo ritrae infatti assieme a Ronaldo (il Fenomeno, non Cristiano) e soprattutto a Zinedine Zidane. Il primo, giocatore che con la maglia bianca ha vissuto anni galácticos della propria immensa carriera; il secondo, nientemeno che il suo possibile nuovo allenatore.

La storia fa in realtà parte della collezione di immagini di Falcão, ex fuoriclasse di calcio a 5, ritiratosi proprio lo scorso anno. Riguarda una partita di beneficenza disputata qualche tempo fa e alla quale partecipò anche l'ex e Fenerbahçe Alex. Neymar non ha fatto altro che ripostarla attraverso il proprio profilo, ma in questo modo ha fatto schizzare alle stelle l'entusiasmo di un'intera tifoseria.

In ogni caso, il mondo ha già iniziato a sognare il colpo che farebbe definitivamente dimenticare Cristiano Ronaldo: con Hazard e Neymar, nonostante i dubbi sull'apparentemente complicata coesistenza tra i due, può tornare l'era galáctica.