Neymar al Real Madrid, offerti 100M più Bale, James e Navas: 'no' del PSG

Il Real Madrid ha offerto 100 milioni più i cartellini di Bale, James Rodriguez e Keylor Navas per Neymar: 'no' del PSG, servono più soldi.

Dopo aver visto fallire l'ultimo tentativo del per riportare Neymar in Catalogna, anche il ha incassato un 'no' da parte del . I blancos hanno infatti presentato una super offerta ai parigini, la quale non è però bastata per convicere i francesi.

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il Real Madrid ha messo sul piatto 100 milioni di euro più i cartellini di Gareth Bale, James Rodriguez e Keylor Navas. Una proposta stellare, soprattutto se paragonata alla richiesta di prestito con opzione di acquisto presentata senza successo dal Barcellona.

Anche in questo caso però il ha risposto negativamente alla nuova offensiva proveniente dalla , convinto che l'offerta totale non vada a pareggiare quei 222 milioni spesi due estati fa.

I cartellini di Bale, James e Navas (esuberi per Zinedine Zidane) non sono infatti sufficienti per colmare i 122 milioni mancanti e per questo motivo il PSG ha deciso di rifiutare.

Resta così ancora da decidere il futuro di Neymar. Il giocatore vuole il Barcellona, il Real Madrid vuole il giocatore, il PSG vuole cedere al giusto prezzo, la osserva pronta a inserirsi. Un rebus di mercato che a pochi giorni dalla fine dell'estate non ha ancora una soluzione.