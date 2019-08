Neymar al Barcellona, nuova idea di prestito senza obbligo di riscatto

Il Barcellona continua a studiare le possibili opzioni per arrivare a Neymar: i catalani ora pensano al prestito senza obbligo di riscatto.

Con Philippe Coutinho pronto a firmare per il - il suo arrivo in Baviera è atteso tra oggi e domani -, il ha perso ora una possibile contropartita tecnica da inserire nell'affare per portare Neymar in Catalogna.

Una decisione che il club blaugrana ha preso, non appena si è presentata l'occasione di lasciar partire Coutinho, per non trattenere in rosa un giocatore che quest'anno sarebbe stato destinato a tanta panchina in quel del Camp Nou.

Una mossa studiata dunque, con il Barcellona che ora si ritrova però con una carta in meno tra le mani per provare convincere il a lasciar partire Neymar. Per questo motivo, secondo 'Mundo Deportivo', il club spagnolo starebbe ora pensando di proporre un accordo per il prestito.

La volontà dei catalani sarebbe infatti quella di raggiungere un'intesa sulla base di una proposta che non preveda il riscatto obbligatorio del brasiliano al termine di questa stagione.

Questa l'ultima idea pensata dagli uomini mercato del Barcellona, pronti a riaccogliere Neymar prendendosi però qualche precauzione. Quest'anno in blaugrana è infatti arrivato anche Antoine Griezmann, altro motivo per il quale i catalani vorrebbero valutare come il 'ritorno a casa' del brasiliano andrebbe a spostare le gerarchie in attacco.

Sullo sfondo resta, infine, sempre il . Florentino Perez non ha infatti ancora accantonato l'idea di poter portare Neymar nella capitale spagnola. D'altronde si sa che la stella del è da sempre un sogno di mercato del presidente dei blancos.