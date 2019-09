Neymar, niente Barcellona: ha comunicato che resterà al PSG

Saltata in maniera probabilmente definitiva la trattativa PSG-Barcellona per Neymar: il brasiliano ha annunciato agli amici la propria permanenza.

Ora, sembra davvero finita. Ma non nel senso che tutti si sarebbero attesi, ovvero con il trasferimento al . No, niente Catalogna e niente reunion con Messi e Suarez: Neymar è ormai pronto a rimanere al .

"L'accordo non c'è", ha confessato il direttore sportivo dei parigini Leonardo nelle scorse ore, ed è così: il no di Ousmane Dembélé ha complicato la trattativa tra il PSG e il Barcellona, che si è incartata su se stessa fino ad arrivare a un punto morto.

E adesso, secondo l'Equipe, anche lo stesso Neymar si è finalmente messo l'animo in pace. Il brasiliano ha capito di non poter lasciare immediatamente il PSG per far ritorno al Barcellona e ha già annunciato agli amici che concluderà la stagione a Parigi, nonostante la frattura con una parte del tifo sia probabilmente insanabile.

Di più: Neymar ha parlato anche con i piani alti del PSG, confermando la propria disponibiità a rimanere. Già al rientro della sosta, dopo aver saltato le prime partite stagionali, il campione brasiliano dovrebbe essere convocato e schierato da Tuchel.

Insomma, una trattativa data per quasi conclusa si è arenata in maniera probabilmente definitiva. Secondo quanto appreso da Goal, il Barcellona non farà pervenire ulteriori offerte per provare a convincere il PSG a lasciar partire Neymar. Se ne riparlerà, forse, tra 12 mesi.