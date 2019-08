Neymar alla Juventus, c'è la proposta: Dybala più cento milioni

La Juventus sta provando a compiere il colpo dell'anno mettendo sul piatto Dybala più un assegno a tre cifre per arrivare a Neymar.

, . E sì, . Arriva una nuova pretendente nella corsa a Neymar, in uscita dal : la società bianconera vuole provare a mettere a segno il colpo dell'estate, così da presentarsi ai nastri di partenza della Champions con un attacco atomico.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Dopo le informazioni di Globoesporte, anche AS conferma la volontà della Juventus di portare alla corte di Sarri proprio il brasiliano. Real Madrid e Barcellona non hanno ancora ottenuto il sì dal PSG, ragion per cui Madama sta tentando di mettersi in mezzo con una proposta allettante.

Proposta che vedrebbe sul piatto cento milioni di euro e il cartellino di Paulo Dybala, cercato dal PSG da diverse settimane. Dopo essere stato ad un passo dal , l'argentino è rimasto in e ancora sul calciomercato, con lontana e PSG vicino solamente in caso di addio di Neymar.

Neymar guadagnerebbe 37 milioni di euro alla Juventus e sarebbe il simbolo dei bianconeri dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, con il quale condividerebbe il campo per due stagioni. Una pazza idea che fa sognare i tifosi di Madama e mette in apprensione quelli di Barcellona e Real Madrid.

La Juventus spera di fare cassa in questi ultimi giorni di calciomercato, visti i diversi esuberi da piazzare: Matuidi, Mandzukic e Rugani potrebbero contribuire all'acquisto di Neymar, ma l'affare rimane comunque difficile sia per costi, sia per la forte concorrenza.

Da canto suo Neymar accetterebbe volentieri il trasferimento alla Juventus, così da provare un nuovo campionato e giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Sarà una settimana infuocata da questo punto di vista, con il mondo attento ad osservare ogni minimo movimento a Parigi. Quattro squadre coinvolte e milioni di tifosi in attesa.