Neymar al Barcellona, l'avvocato che pagò la clausola per il PSG incontra Braida

L'avvocato che aveva pagato la clausola per conto del PSG è stato avvistato a Barcellona insieme a Braida. Il ritorno di Neymar è più vicino.

Nonostante le voci sul e la suggestione , ad oggi l'ipotesi più probabile per il futuro di Neymar resta quella di un ritorno al .

In tal senso le telecamere di 'Jugones' hanno ripreso un incontro molto significativo tra Ariedo Braida, dirigente del Barcellona, e l'avvocato che solo un paio di anni fa aveva pagato la clausola da 222 milioni di euro per portare Neymar al .

Lo stesso avvocato Juan De Dios Crespo ha negato che nell'incontro si sia parlato dell'eventuale ritorno del brasiliano, mentre Braida ha preferito non rilasciare dichiarazioni così come Bartomeu che si è trattenuto solo per dieci minuti.

Secondo quanto riportato da 'LaSexta' però in realtà l'operazione per il ritorno di Neymar al Barcellona andrebbe avanti spedita e, oltre a un sostanzioso conguaglio economico in favore del PSG, prevederebbe anche il trasferimento di Coutinho a Parigi.

L'eventuale cessione di Neymar, peraltro, potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato italiano dato che Leonardo sarebbe pronto a sostituire il brasiliano con Paulo Dybala della Juventus.