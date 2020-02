Al Newell's Old Boys sognano il ritorno di Messi: "Dipende dal padre"

Il vice presidente del Newell's Old Boys, Cristian D’Amico, svela: “Il ritorno di Messi sarebbe un sogno per tutti gli argentini”.

E’ una delle più grandi bandiere della storia del , ma il suo rapporto con il Newell's Old Boys è sempre stato indissolubile. Lionel Messi è nato e cresciuto a Rosario, ha militato da bambino nel settore giovanile del ‘Rojinegro’ e non ha mai nascosto il fatto che un giorno gli piacerebbe tornare a vestire quella maglia.

Immaginare il fuoriclasse argentino lontano dal Barça è oggi un esercizio complicato, ma il contratto che lo lega ai blaugrana scadrà nel 2021 e da settimane si rincorrono voci che parlano di un possibile clamoroso addio.

Tra le società che eventualmente sogna di poter un giorno vedere tra le proprie fila Messi c’è proprio il Newell's Old Boys e il vicepresidente del club, Cristian D’Amico , l’ha ammesso in un’intervista rilasciata ad AS .

“Come tifoso io sogno che Leo torni a casa. E’ una cosa che ha dichiarato anche lui pubblicamente, perché ama molto questo club. Ovviamente non è semplice, visto tutto ciò che Messi rappresenta, ma sarebbe il sogno di tutti gli argentini”.

D’Amico ha spiegato cosa serve perché Messi torni al Newell's Old Boys .

“Le possibilità che lui torni dipendono la padre. Noi lo amiamo moltissimo e questa è casa sua. E’ molto amato anche a Barcellona ed è da ammirare per tutto quello che ha fatto”.

Riportare Messi in non sarà facile, anche e soprattutto per una questione economica.

“Da quel punto di vista per noi è impossibile competere. Il ritorno di Messi è un qualcosa che va oltre al Newell’s, dipenderebbe da tutti gli argentini”.

‘La Pulce’ al Newell's Old Boys vestirebbe quella che è stata la maglia numero 10 che è già stata sulle spalle di un’altra leggenda del calcio mondiale.