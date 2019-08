Newcastle, Saint-Maximin è ufficiale: al Nizza andranno 22 milioni

Allan Saint-Maximin è stato a lungo un obiettivo del nelle scorse sessioni di calciomercato. Oggi, però, il francese ha trovato l'accordo con il in modo ufficiale. Una trattativa lampo, almeno dal punto di vista delle notizie fuoriuscite.

Classe 1997, l'esterno offensivo francese è pronto a sbarcare in Premier League. Newcastle e si sono accordati sulla base di 20 milioni di sterline, quindi quasi 22 milioni di euro. Una cifra nemmeno troppo alta per quello che ha fatto vedere Saint-Maximin in questi anni.

Nell'ultima stagione di al Nizza, Saint-Maximin ha totalizzato 34 presenze, mettendo a segno 6 goal e 5 assist.

Intanto il Newcastle ha concluso un altro colpo oggi, per un doppio acquisto molto apprezzato dai tifosi bianconeri. Dall' è arrivato il terzino sinistro Jetro Willems, questa volta però in prestito.

📸 We went behind the scenes as @JetroWillems_15 joined Newcastle United on a season-long loan from @eintracht_eng today.



