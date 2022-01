Newcastle, che flop: eliminato dal Cambridge in FA Cup

La FA Cup riserva spesso sorprese con clamorose eliminazioni di squadra blasonate per mano di club delle categorie inferiori. Stavolta a farne le spese è il Newcastle, società che può attualmente contare sulla proprietà più ricca del mondo (il fondo Pif) e che solo qualche ora fa ha piazzato il colpo Trippier dall'Atletico Madrid.

La squadra allenata da Eddie Howe, già in grossa difficoltà in Premier League, è stata sconfitta in casa dal Cambridge che milita in League One, ovvero l'equivalente della Serie C italiana.

A decidere la gara giocata tra le due squadra sabato pomeriggio e valida per il terzo turno di FA Cup è stato un goal realizzato da Joe Ironside all'inizio del secondo tempo. Goal che costa la clamorosa eliminazione al Newcastle.

Adesso alle Magpies, insomma, non resta che concentrarsi sul campionato dove attualmente occupano addirittura il penultimo posto con soli 11 punti in 19 partite.