Neuer rivela: "Ho sofferto di tumori alla pelle del viso"

Il portiere del Bayern Monaco lancia una linea di prodotti per il viso in seguito a tre operazioni subite per un tumore alla pelle.

Il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Manuel Neuer rivela di aver subito ben tre operazioni per un cancro alla pelle che lo ha colpito nella zona del volto.

Il capitano dei bavaresi per questo motivo ha deciso di lanciare, in collaborazione con la tennista connazionale Angelique Kerber la sua linea di prodotti per la pelle chiamata "Newkee".

A spiegare la scelta è stato lo stesso Neuer, che ha rivelato in un comunicato stampa di aver dovuto ricorrere all'intervento chirurgico in tre occasioni.

"Entrambi abbiamo una storia molto personale di malattie della pelle. Nel caso di Angelique si tratta di un'iperpigmentazione dovuta al sole, mentre nel mio caso si tratta di un cancro della pelle sul viso, che ho dovuto operare già tre volte. Per questo motivo abbiamo fatto particolare attenzione a non scendere a compromessi quando si tratta di protezione solare: Perché mi alleno sempre all'aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura".

In questo momento il portiere, che ha compiuto 36 anni, è alle prese con un problema alla spalla ma sembra vicino al ritorno in campo.

Questo dovrebbe permettergli anche di prendere parte al Mondiale in Qatar, ormai prossimo all'inizio. Neuer ha vinto il Mondiale del 2014 in Brasile da titolare con la Nazionale tedesca e punta al bis in carriera, per arricchire ulteriormente un palmarès già di per sé invidiabile.