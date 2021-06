Nesta racconta: "Ho tirato un calcio a Messi perché mi ha fatto vedere le stelle"

Storie di battaglie tra pezzi di storia del calcio: affrontare Lionel Messi non deve essere cosa semplice, anche se ti chiami Alessandro Nesta.

Nonostante sui social vengano ripetutamente condivisi video di prestazioni giganti contro l'argentino, l'ex difensore del Milan ha raccontato quando la Pulce ha dimostrato il suo talento nel confronto diretto:

"Io ho giocato d'esperienza, l'ho partata a casa e va bene. La cosa che mi faceva deprimere è che lui è partito dieci volte in dieci minuti: io, a trentasette anni, inizio a faticare. Alla decima mi punta e io gli ho tirato un calcio, ma perché vedevo le stelle".

L'episodio, raccontato nel corso dell'intervista a Calciatori Brutti, riguarda una gara della stagione 2011/2012 tra Milan e Barcellona: celebre, in quella circostanza, la reazione di Messi a un tackle in scivolata subito dall'ex difensore di Milan e Lazio, quasi sconsolato a causa della prontezza di riflessi e di reazione dell'italiano.

"Vado a terra per due secondi: apro gli occhi e lui mi stava per tirare su. Gli ho dato un calcio e lui mi voleva anche tirar su. Quello mi ha distrutto: mi ha disintegrato mentalmente".

Confronto epico, uno dei tanti, che hanno riguardato la carriera di Alessandro Nesta, che si è dichiarato "Team Messi", apprezzando comunque Cristiano Ronaldo:

"Ho giocato contro tutti e due. Il piccolino è fenomenale: però l'altro fa 40 goal all'anno. Sono tutti e due forti ognuno a suo modo. Preferisco non incontrare Messi tra i due: l'altro se posso non lo incontro, ma Messi proprio no".