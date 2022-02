Da Nesta a Conte, passando per Rocchi: nuove stelle nella Hall of Fame del calcio italiano

Nuove stelle nella Hall of Fame del Calcio Italiano: la storia calcistica del nostro Paese accoglie altri interpreti dello sport più seguito in Italia.

Per il decimo anno consecutivo (solo lo scorso anno il riconoscimento istituito dalla Fondazione Museo del Calcio e dalla FIGC non è stato aggiudicato a causa della pandemia), la commissione aggiudicatrice della FIGC per l'assegnazione dei Premi si è riunita per stilare l'elenco dei nomi.

Tra questi Alessandro Nesta (alla sezione "Calciatore Italiano"), Karl-Heinz Rummenigge ("Calciatore Straniero"), Antonio Conte ("Allenatore"), Gianluca Rocchi ("Arbitro Italiano"), Antonio Cabrini ("Veterano Italiano"), Barbara Bonansea ("Calciatrice Italiana") e Giovanni Sartori ("Dirigente Italiano").

Assegnati anche premi a Simon Kjaer (il riconoscimento intitolato a Davide Astori), e a Luigi Simoni, Armando Picchi, Romano Fogli, Fino Fini e Vijadin Boskov (il "Premio alla Memoria").