Nessun addio a fine stagione, Godin: "Mai pensato di lasciare l'Inter"

Il difensore dell’Inter, Diego Godin, smentisce le voci legate ad un possibile addio: “Non mi è mai passato per la mente. Voglio vincere qui”.

Arrivato la scorsa estate all’ dopo le eccellenti stagioni vissute all’ nelle quali si è consacrato come uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, per diventare uno dei pilastri fondamentali della compagine nerazzurra, Diego Godin è incappato in una stagione probabilmente al di sotto delle aspettative.

Considerato inizialmente un titolare inamovibile, nel corso degli ultimi mesi ha trovato meno spazio, tanto che sono iniziate a circolare voci legate ad un suo possibile addio dopo appena un’annata all’ombra del Duomo.

Lo stesso difensore uruguaiano però, con delle dichiarazioni rese al ‘Corriere dello Sport’, ha escluso in maniera categorica una sua partenza.

“La verità è che queste voci sul mio futuro lontano da Milano mi sorprendono molto. Da quando sono all’Inter, mi sono sempre trovato bene sia nel club sia con i tifosi. Sento la fiducia della società e qui sono come a casa”.

Godin quindi, non solo non lascerà l’Inter, ma rilancia.

“Non mi è mai passato per la mente di lasciare l’Inter. Mi sento totalmente parte del progetto e lo spogliatoio è spettacolare. La mia intenzione è rispettare il contratto e godermi questa meravigliosa avventura in con la maglia nerazzurra. Venire qui è stata una mia scelta e l’ho fatto con l’intenzione di aiutare questo club a conquistare nuovi titoli, a vincere il più possibile”.

Quello tra l’Inter e Godin resta un rapporto molto solido.