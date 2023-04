Nervi tesi tra Stellini e De Zerbi: entrambi espulsi in Tottenham-Brighton

Scintille tra i due tecnici poco prima del calcio d'inizio di Tottenham-Brighton: entrambi espulsi nella ripresa.

Non è iniziato nel clima più disteso possibile Tottenham-Brighton, match molto importante per la qualificazione alla Champions League 2023/24: in Premier, gli 'Spurs' vantano quattro punti di vantaggio sui rivali odierni prima di questa partita.

Qualche istante prima del calcio d'avvio, al momento dei classici saluti, Cristian Stellini e Roberto De Zerbi hanno avuto qualcosa da ridire: dopo la consueta stretta di mano, l'ex tecnico del Sassuolo ha puntato il dito contro il collega, quasi a volergli intimare qualcosa.

Non è ancora chiara la motivazione di questo contrasto tra De Zerbi e Stellini, che recentemente ha assunto le redini della prima squadra in seguito al divorzio tra il club londinese e Antonio Conte, di cui era il vice.

I due, al minuto 59, sono stati addirittura espulsi dall'arbitro Attwell, accortosi dei continui screzi a distanza: una decisione frutto dell'episodio 'padre' che ha contribuito ad inasprire la contesa.

Innegabile l'importanza della posta in palio di una partita potenzialmente storica per il Brighton, a caccia di un'impresa che darebbe ulteriore lustro ad un progetto ormai pronto per passare allo step successivo.