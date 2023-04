Ndombele scalda i motori: Napoli-Milan chance della stagione

Tanguy Ndombele in pole per partire titolare col Milan: il francese può prendersi il Napoli dopo un'annata tra panchina e pochi alti.

Poco più di mille minuti (conditi dai goal a Rangers e Toro), tantissimi ingressi a gara in corso e pochi acuti. La stagione di Tanguy Ndombele è giunta al bivio: Napoli-Milan, per il francese, rappresenta la chance con cui provare a prendersi gli azzurri e sovvertire i giudizi.

Che il ragazzone arrivato in estate dal Tottenham abbia talento e personalità nessuno può discuterlo, ma a finire sotto la lente sono la discontinuità e la scarsa inclinazione manifestata - soprattutto ad inizio anno - verso i ritmi del nostro calcio.

Ndombele però col passare dei mesi è cresciuto e, da quando si è infilato la maglia del Napoli, con lo sbocciare della primavera sta vivendo il suo miglior 'moment'. Ecco perchè la supersfida di Champions col Diavolo è l'occasione - nonchè probabilmente l'ultimo treno - per convincere il club di De Laurentiis a puntare su di lui anche per il futuro.

Il transalpino, infatti, fa parte della rosa partenopea grazie all'operazione chiusa tra campani e Spurs sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni, cifra che ad oggi - spulciando numeri e rendimento di Ndombele - nell'ottica di un acquisto definitivo appare eccessiva.

Ma c'è anche da dire che i progressi di Tanguy stanno intrigando i tifosi e Luciano Spalletti, a tal punto da spingere il tecnico ad offrirgli il posto da titolare nel dentro o fuori europeo col Milan: Ndombele più di Elmas per sostituire lo squalificato Anguissa, col francese chiamato a capitalizzare la 'chiamata alle armi' come se non ci fosse un domani.

Se in avvio di stagione l'enigma era sia di natura fisica (complice una condizione approssimativa) che tattica (inquadrare il ruolo esatto dell'ex Lione nello scacchiere Spallettiano risultava un'ardua missione), tra spezzoni convincenti e forma migliorata le qualità del francese sono emerse, riportando alla mente il trasferimento dall'OL alla Premier da oltre 60 milioni.

Ndombele è stato provato play senza però entusiasmare, mediano in un centrocampo a due (anche in questo caso, soluzione che non ha convinto) e, dulcis in fundo, mezzala con licenza di inserimento: è così che Spalletti ha trovato la chiave giusta per sfruttare a dovere le caratteristiche del transalpino, dotato di progressione e di una forza esplosiva nel protegger palla e saltare avversari per certi versi uniche nell'organico azzurro.

Il rosso sventolato ad Anguissa a San Siro spalanca le porte dell'11 titolare al 26enne di proprietà del Tottenham, subentrato alla grande all'andata e ritenuto favorito su Elmas poichè - come evidenziato nella conferenza prematch dall'allenatore toscano - rispetto al macedone in grado di assicurare una maggiore presenza fisica preziosa da contrapporre alla coppia Krunic-Tonali.

"Ndombele non ha quel minutaggio, ma Elmas ha caratteristiche più offensive e non è uno che lavora in tutto ciò che bisogna fare da centrocampista strutturato per dare equilibrio, anche se lo fa con la solita disponibilità".

Tanguy scalda i motori nella notte più importante: Napoli-Milan, per lui, vale doppio.