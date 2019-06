NBA Finals, presente anche De Sciglio... con la maglia di Durant

De Sciglio si era recato ad Oakland per gara sei: i suoi Golden State Warriors hanno però perso il titolo contro i Toronto Raptors.

Parata di stelle alla Oracle Arena per gara sei delle finals di NBA. Tra gli immancabili attori, cantanti e vip a bordo campo, anche delle facce note in tribuna pere tifare per Golden State e Raptors. Per i Warriors era presente anche Mattia De Sciglio, terzino della .

Conclusi gli impegni della Nazionale contro Grecia e , De Sciglio è partito alla volta di Oakland e degli così da seguire la sesta gara tra Golden State e i Raptors, che a sorpresa hanno conquistato il titolo di NBA per la prima volta nella loro storia grazie al 114-110 in gara sei.

De Sciglio è stato immortalato dalle telecamere intento a ballare durante l'intervallo, vestito di tutto punto: i tipici ditoni extra-large da tifoso sfegatato e persino la maglia numero 35 di Golden State. Ovvero quella indossata da Kevin Durant, che ha dovuto saltare l'ultima gara a causa di un infortunio al tendine d'achille.

Grande delusione per De Sciglio, arrivato in California per tifare Golden State e Durant, infortunatosi però in gara cinque e impossibilitato non solo a giocare l'ultimo match contro i Raptors, ma anche a scendere in campo per la prossima stagione di NBA.

Smaltita la delusione dell'NBA, per De Sciglio si apre un periodo di vacanza in attesa di tornare in campo con la Juventus nelle prossime settimane. A meno di sorprese resterà in maglia bianconera per un'altra stagione come terzino tuttofare.

Alla pari di De Sciglio tra l'altro era presente anche Kylian Mbappe, quest'ultimo però direttamente a bordo campo.