Corriere dello Sport - Il Napoli mette Zaccagni nel mirino: richiesta di 15 milioni di euro

Il fantasista del Verona piace a Giuntoli, ma c'è distanza tra domanda e offerta: il Napoli propone 8 milioni di euro.

Le prestazioni di Mattia Zaccagni in questo 2020 con il non stanno passando inosservate. Né in chiave Nazionale, dove è già stato convocato, né in chiave mercato, dove presto può essere protagonista.

Il fantasista del Verona, classe 1995, sarebbe entrato nel mirino del . Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il club partenopeo starebbe pensando di rinforzare la trequarti con il giocatore nato a Cesena, che si imposto nell’Hellas.

La richiesta del Verona per il momento è di 15 milioni di euro, anche se preoccupa il contratto in scadenza tra un anno e mezzo, al 30 giugno 2022. Per ora il Napoli non è andato oltre gli 8 milioni di euro di offerta, ma la trattativa sembra solo nelle fasi iniziali.

In questa stagione Zaccagni non ha saltato nemmeno una partita dell’Hellas. Soltanto in due occasioni non è stato titolare. In 14 presenze ha già trovato la via del goal per tre volte.