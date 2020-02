Napoli, Younes su Instagram: "Ci sono state trattative, ma resto"

Amin Younes annuncia che non lascerà il Napoli, nonostante alcuni mercati siano ancora aperti: "Non volevo cambiare solo per essere spostato".

Dal al , passando per alcune formazioni estere: gli interessati ad Amin Younes non sono mancati a gennaio. Comprensibile: con poco spazio al , il tedesco veniva visto come una buona opportunità di mercato. Eppure, non se n'è fatto nulla. Ed è lo stesso giocatore, attraverso il proprio profilo Instagram, a spiegare il motivo.

"Sì, ci sono state trattative con altre squadre. Ci sono stati degli interessati sia dal nostro paese che dall'estero, ma non volevo cambiare solo per essere spostato e costringere il cambiamento a tutti i costi. E chiaramente i club hanno aspettative diverse, sulle quali io non posso influire.



Per questo resterò al Napoli, continuerò a credere in me stesso e farò di tutto durante gli allenamenti per poter ritornare a essere un'alternativa per il mio allenatore.

Grazie a tutti i fan del Napoli che ogni volta mi dimostrano quanto sia particolare questa città e le persone qui!".

Un post che ha provocato la reazione ammirata di vari tifosi del Napoli, nonostante Younes abbia trovato pochissimo spazio in questa stagione: sono appena 6 gli spezzoni in campionato, più un altro in . Ma neppure lo scarso minutaggio ricevuto da Ancelotti prima e Gattuso poi ha convinto l'ex a cambiare aria.