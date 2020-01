Napoli, un attaccante a sorpresa: spuntano Caputo e Petagna

L'infortunio di Mertens potrebbe indurre il Napoli a tornare sul mercato degli attaccanti: Caputo e Petagna i nomi nuovi.

Il è chiamato a rialzare la testa già a partire da stasera, quando scenderà in campo al 'San Paolo' per i quarti di finale di Coppa contro la temibile , lanciatissima in campionato e in piena lotta per lo Scudetto con e .

Gara da non sbagliare per i partenopei che hanno racimolato solo un successo nelle ultime cinque partite di campionato con Gennaro Gattuso in panchina, una media da zona retrocessione che non si addice ad un club che fino all'anno scorso lottava per obiettivi ben più ambiziosi.

Dopo la ci sarà l'ostacolo Juventus da affrontare: contro i bianconeri l'unico degli infortunati che potrebbe recuperare è Maksimovic, praticamente nulle le possibilità per Koulibaly e Mertens.

E proprio l'infortunio del belga potrebbe aprire uno scenario inaspettato sul mercato con il corteggiamento di un'altra punta: secondo 'La Repubblica', il ds Giuntoli starebbe valutando i profili di Caputo del e Petagna della .

Uno dei due arriverebbe per offrire un'alternativa in più al titolare Milik oltre a Mertens e Llorente, la cui stagione sta vivendo più bassi che alti, nettamente al di sotto delle aspettative iniziali.