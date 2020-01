Napoli, ora è ufficiale: ecco Politano in prestito con obbligo di riscatto

Dopo Demme e Lobotka, il Napoli accoglie anche Matteo Politano: arriva dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto.

Dopo un anno e mezzo, Matteo Politano lascia l' . L'ex è ufficialmente un nuovo giocatore del .

Ad annunciare il buon esito della trattativa è stato il Napoli attraverso un comunicato apparso sul suo sito ufficiale.

"Il Napoli annuncia l'acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto".

Come già accaduto spesso in passato, ad anticipare la definitiva fumata bianca era stato il presidente Aurelio De Laurentiis attraverso un Tweet.

Nuova avventura per Politano che solo pochi giorni fa era stato ad un passo dal ritorno alla nell'ambito di uno scambio con Spinazzola, poi naufragato proprio sul più bello. Il giocatore, attraverso il suo profilo Instagram, non ha nascosto la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto.

“Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori!

Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato! Ringrazio i miei agenti che sono stati al mio fianco come sempre”.

A Napoli, dove arriva in prestito per 18 mesi con successivo obbligo di riscatto, avrà l'opportunità di giocare di più rispetto allo scarso minutaggio offertogli da Conte che lo ha impiegato soltanto per 315 minuti spalmati su quindici presenze tra campionato e .