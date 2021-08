Il Napoli completa il centrocampo: ufficiale Anguissa in prestito dal Fulham

Il Napoli ha acquistato Andrè Anguissa dal Fulham: il camerunense arriva in azzurro in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.

Il Napoli completa il centrocampo. Andrè Zambo Anguissa è un nuovo calciatore azzurro, lasciando il Fulham con la formula del prestito.

Contratto depositato in Lega da parte del club di De Laurentiis, che potrà esercitare un diritto di riscatto pari a 15 milioni qualora vorrà acquistare il camerunense a titolo definitivo al termine della stagione.

Anguissa, mediano classe '95, rinforzerà il reparto nevralgico della squadra di Luciano Spalletti: insieme a Demme e Lobotka, il nuovo colpo del Napoli arricchirà la batteria di calciatori in grado di agire da vertice basso - seppur con altre caratteristiche - aumentando la sostanza e le scelte a disposizione del tecnico toscano.

In carriera, prima di approdare al Fulham, il camerunense ha indossato per 3 anni la maglia del Marsiglia ed è transitato in prestito tra le fila del Villarreal nel 2019/2020.