Il Napoli vuole Ünder: Maksimovic e 10 milioni alla Roma

Napoli e Roma potrebbero dare vita allo scambio Maksimovic-Ünder: ai giallorossi anche un conguaglio. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

L'addio di Callejon ha aperto un buco sulla fascia destra d'attacco del : a gennaio Gattuso aveva ricevuto in dono Politano dall' , ma l'ex non basta per dormire sogni tranquilli in quella porzione di campo.

L'allenatore calabrese vuole anche un altro interprete di livello a cui affidare le chiavi della corsia: uno dei maggiori indiziati resta Cengiz Ünder, in uscita dalla che non avrebbe problemi a cederlo, a patto che ciò avvenga al giusto prezzo.

Giallorossi partiti con una richiesta di 30 milioni, a cui è seguita un'offerta partenopea di 20 poi alzata a 25 attraverso alcuni bonus.

Altre squadre

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la trattativa ha avuto una leggera frenata che però potrebbe essere dimenticata qualora andasse in porto uno scambio tra Ünder e Maksimovic.

Il centrale difensivo serbo è un profilo gradito a Fonseca e con un conguaglio di una decina di milioni in favore della Roma potrebbe arrivare la fumata bianca sull'operazione.