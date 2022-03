Napoli-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Udinese

• Data: sabato 19 marzo 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Tra gli anticipi del weekend validi per la 30ª giornata di Serie A, c'è anche quello tra il Napoli e l'Udinese (rispettivamente a 60 e 30 punti in classifica). Azzurri ancora in lizza per lo Scudetto, friulani chiamati a tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione.

La vittoria ottenuta domenica scorsa a Verona ha rilanciato le chances di titolo del Napoli, capace di rialzarsi dopo il ko interno col Milan e sfruttare a dovere il mezzo passo falso dell'Inter a Torino, restando in scia del Diavolo.

L'Udinese, invece, ha dovuto fare i conti con la cocente beffa per il pari incassato a tempo scaduto nell'ultimo match di campionato con la Roma dopo aver pregustato il successo, che sarebbe stato preziosissimo nella corsa salvezza.

Nella partita d'andata, disputata lo scorso 20 settembre, Udinese-Napoli è finita 0-4 con goal di Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano.

Tutto su Napoli-Udinese: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-UDINESE

Napoli-Udinese si gioca sabato 19 marzo 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-UDINESE IN TV

La partita di Serie A tra Napoli ed Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). In alternativa, il TIMVISION Box.

NAPOLI-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Napoli-Udinese in diretta streaming, sarà necessario collegarsi al sito di DAZN mediante PC o notebook, oppure scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN della partita tra Napoli e Udinese affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Napoli-Udinese attraverso la nostra diretta testuale: prepartita, formazioni e azioni salienti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-UDINESE

Napoli che dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 visto a Verona: Zielinski ancora verso la panchina, mentre Insigne si appresta a rilevare Lozano a sinistra nel tridente offensivo. In mediana, Anguissa con Lobotka e Fabian Ruiz.

Nell'Udinese possibile impiego di Zeegelaar nel pacchetto arretrato, Makengo prenota una maglia a centrocampo, sugli esterni Molina e Udogie. Di punta, il tandem Beto-Deulofeu.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.