Napoli e Mancini in ansia: Di Lorenzo va ko al 'Maradona' contro l'Udinese

Il Napoli e la Nazionale italiana in ansia: Giovanni Di Lorenzo, nel corso della sfida tra gli azzurri e l'Udinese, è stato costretto a lasciare il campo al 78' per un infortunio.

Qualche minuto prima, sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma a gioco fermo, Di Lorenzo ha rincorso la palla in area intervenendo in scivolata e scontrandosi con Silvestri, in uscita sulla sfera.

L'impatto è stato molto duro: entrambi i giocatori sono rimasti a terra per diverso tempo, quindi il gioco è ripreso dopo i soccorsi.

In un primo momento il laterale ha provato a rimanere in campo, poi, molto dolorante, ha chiesto il cambio: non una grande notizia a pochi giorni dalla sfida tra l'Italia e la Macedonia del Nord.

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, così come l'entità dell'infortunio: il Napoli e Roberto Mancini attendono.