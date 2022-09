Napoli-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Torino si affrontano per l'ottava giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Torino

• Data: sabato 1° ottobre 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

L'ottava giornata di Serie A, offre la sfida tra il Napoli ed il Torino. Azzurri ai vertici della classifica con 17 punti, i granata - dopo un avvio sprint - si ritrovano a quota 10 a metà graduatoria.

Nell'ultimo turno di campionato il Napoli ha sbancato San Siro, vincendo 2-1 in casa del Milan in un crocevia già importante per la stagione. Il Torino, dal canto suo, è invece andato ko tra le mura amiche contro il Sassuolo.

Nell'ultimo campionato, Napoli-Torino del 17 ottobre 2021 è finita 1-0 con goal di Osimhen, mentre il match di ritorno (disputato il 7 maggio scorso) si è concluso con lo stesso risultato in favore della squadra di Spalletti per effetto di una rete di Fabian Ruiz.

Tutto su Napoli-Torino: le formazioni della partita e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-TORINO

Napoli-Torino si gioca sabato 1° ottobre 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-TORINO IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva la partita tra il Napoli ed il Torino: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console di videogiochi PlayStation ed XBox, o in alternativa sfruttare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra soluzione, prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.

Gli abbonati DAZN e Sky, inoltre, potranno aderire a 'ZONA DAZN' e vedere Napoli-Torino in diretta tv sul canale 214 di Sky.

NAPOLI-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Torino in diretta streaming sarà visibile scaricando l'app di DAZN su telefoni cellulari o tablet, oppure connettendosi al sito di DAZN con un PC e cliccare sulla finestra del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Torino affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Dario Marcolin.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Napoli-Torino in diretta testuale: prepartita, formazioni e azioni salienti attraverso il nostro live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO

Nel Napoli l'unico dubbio riguarda il cuore del tridente d'attacco, dove Raspadori appare in vantaggio sul 'Cholito' Simeone. Per il resto formazione tipo, con Lozano al posto dell'infortunato Politano unica novità rispetto a San Siro.

Juric ritrova Miranchuk, che contende una maglia sulla trequarti a Radonjic, mentre sugli esterni scalpita Lazaro. Linetty in mediana con Lukic, dubbio Djidji-Schuurs in difesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.