Napoli, Tonelli torna in prestito alla Sampdoria: è ufficiale

La Sampdoria ha chiuso col Napoli per il prestito di Lorenzo Tonelli. Il difensore aveva già giocato con i blucerchiati nella stagione 2018/19.

Lorenzo Tonelli torna alla , adesso c'è anche l'ufficialità. Il contratto del difensore, che arriva in prestito dal , è stato depositato dalla società blucerchiata in Lega.

Quello di Tonelli come detto è un ritorno perché il difensore ex aveva già vestito la maglia blucerchiata nella stagione 2018/19, sempre in prestito, ma alla fine non era stato riscattato.

Tonelli però a Napoli non ha mai trovato spazio nè con Ancelotti e neppure dopo l'arrivo di Gattuso tanto che, nonostante l'assoluta emergenza in difesa con gli infortuni di Maksimovic e Koulibaly, il tecnico calabrese nelle ultime partite ha preferito adattare Di Lorenzo come centrale.

Fino a qualche settimana fa Tonelli sembrava destinato al ma alla fine a spuntarla è stata la Sampdoria, che ha deciso di affondare il colpo dopo il grave infortunio occorso ad Alex Ferrari che rimarrà fuori fino al termine della stagione.