Napoli-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli-Spezia anticipo della sesta giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in diretta tv e streaming.

NAPOLI-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Spezia

• Data: sabato 10 settembre 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Sesta giornata di Serie A e Napoli chiamato a superare l'ostacolo Spezia. Dopo il brillante blitz dell'Olimpico, gli azzurri si apprestano a sfidare la squadra allenata da Luca Gotti.

Undici i punti conquistati fin qui dal Napoli, mentre lo Spezia (vittorioso solo nel debutto stagionale contro l'Empoli) si ritrova a quota 5 frutto dei pareggi ottenuti contro il Sassuolo e col Bologna nell'ultimo turno di campionato e in virtù dei due ko maturati contro Inter e Juventus.

Nella passata stagione Napoli-Spezia, giocata il 22 dicembre 2021, si è conclusa 0-1 per effetto dell'autogoal di Juan Jesus. Il match di ritorno, disputato il 22 maggio scorso, ha invece visto gli uomini di Luciano Spalletti imporsi col risultato di 0-3 al 'Picco'.

Tutto su Napoli-Spezia: le formazioni della partita e dove poterla vedere in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SPEZIA

La partita di Serie A tra Napoli e Spezia si gioca sabato 10 settembre 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio in programma alle ore 15:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-SPEZIA IN TV

Napoli-Spezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN: per vederla in tv, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o console Playstation ed XBox, utilizzare i dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box.

NAPOLI-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Napoli-Spezia in streaming occorrerà scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet, o collegarsi al sito di DAZN mediante computer o notebook e cliccare sulla finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronisti DAZN di Napoli-Spezia saranno Ricky Buscaglia e - in qualità di seconda voce - Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso la diretta testuale di GOAL, potrete restare aggiornati su Napoli-Spezia: prepartita, formazioni e live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPEZIA

Possibile turnover in casa Napoli dopo le fatiche di Champions: Simeone pronto a sostituire l'infortunato Osimhen, Raspadori scalpita, Lozano può rilevare Politano. Mario Rui torna titolare, sperano di trovare spazio dal primo minuto anche Ostigard ed Elmas.

Spezia col tandem offensivo Gyasi-Nzola, mentre Holm agirà a destra a tutta fascia. Bourabia play, Kovalenko e Bastoni mezzali, Reca a sinistra. Il pacchetto arretrato a protezione di Dragowski sarà composto da Hristov, Kiwior e Nikolaou.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti.