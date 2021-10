Il Napoli vola, Spalletti sorride: "Recuperati anche Demme e Mertens"

Luciano Spalletti parla alla vigilia di Napoli-Torino: “Non dovremo lottare meno di loro. Meret? Non gioca perché Ospina è tornato in ritardo”.

Sette vittorie in altrettante partite di campionato, diciotto goal segnati e appena tre subiti e, ovviamente la vetta solitaria della classifica. Quello del Napoli è stato un inizio di stagione sensazionale e ovviamente la volontà è quella di proseguire sul solco tracciato.

La compagine partenopea domenica tornerà in campo e lo farà per ospitare al ‘Diego Armando Maradona’ il Torino di Ivan Juric.

Luciano Spalletti ha presentato la sfida con i granata nella consueta conferenza della vigilia.

“Dopo la sconfitta contro lo Spartak tutti volevano vedere una reazione poi, dopo Firenze, si attende la reazione dopo la sosta e si parla del contratto di Insigne. Non sono io che creo fantasmi, siete voi che fate gli ‘spaventatori’ di professione. Adesso si parla della possibilità che non si può andare avanti senza una firma o di quello che succederà nelle prossime partite. Certo così prima o poi si indovina. Calendario alla mano sappiamo sappiamo di essere attesi da partite molto ravvicinate che potrebbero creare qualche difficoltà, la nostra è però una rosa che ci permette di affrontare periodi difficili come questi. Abbiamo recuperato giocatori molti importanti come Mertens e Demme e anche Lobotka è tornato. Avendo più giocatori a disposizione è più facile affrontare i momenti più delicati”.

Il tecnico azzurro si è soffermato sulle condizioni di Mertens.

“Sta bene, si è messo definitivamente alle spalle questo periodo e si sente in condizione di far parte dei sedici titolari che ci sono in partita. Ormai con i cinque cambi a disposizione dobbiamo pensare in questo modo e tutti si devono mettere in testa che chi entra può fare cose importanti come chi parte dall’inizio”.

Quella con il Torino non sarà una partita facile.

“Abbiamo preparato la partita come tutte le altre. Tutte le gare sono importanti perché mettono in palio punti che permettono di restare nelle zone nobili della classifica. Si vanno a vedere i dettagli della squadra che si affronta e sapendo qual è il risultato che si vuole ottenere. Sappiamo che il Torino è una squadra tosta che lotta e noi, per classifica, pubblico e traguardi, non potremo lottare meno di loro. Se questo dovesse accadere mi dispiacerebbe molto”.

Juric è stato l’allenatore che con il suo Verona ha negato al Napoli la qualificazione alla Champions League.

“I risultati che abbiamo fatto non devono essere un peso, ma una gioia. Siamo felici di essere dove siamo. Molti dicono che vedo fantasmi ovunque, ma io non c’ero contro il Verona, mi sono ritrovato a parlarne per dire che bisognava farla finita. Si parla spesso di gennaio, della Coppa d’Africa, di problematiche che verranno, io dico solo che c’è tanta strada da fare. Le difficoltà ci saranno, ma noi dobbiamo continuare così, mettendo in campo tutte le qualità che abbiamo”.

Spalletti non si è soffermato su chi giocherà tra i pali.

“Vi sembra un complimento dire a Meret che giocherà perché Ospina è tornato in ritardo? In realtà se gioca è perché è di quel livello lì. Avrà più spazio perché lo merita e non perché ci sono problemi. Questi sono tormentoni per voi, per me invece si tratta di valutazioni: possono avvicendarsi a seconda di quello che accade in campo. I doppi ruoli danno sempre dei vantaggi”.

Nelle ultime settimane si è parlato molto degli insulti razzisti rivolti a Firenze a Koulibaly.