Napoli su Soumaoro, Preziosi: "Proveremo a trattenerlo"

Enrico Preziosi conferma l'interesse del Napoli per Adama Soumaoro, in prestito al Genoa dal Lille: "Ai partenopei ricorda molto Koulibaly".

Sono bastate pochissime partite, quattro per l'esattezza, ad Adama Soumaoro per mostrare a tutti le sue enormi qualità: arrivato al a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal , il roccioso difensore francese ha già una pretendente di lusso.

Trattasi del , come confermato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' dal patron ligure Enrico Preziosi: da parte sua c'è comunque la volontà di fare un tentativo per trattenerlo a Genova, sborsando i 10 milioni previsti per il riscatto.

"Soumaoro è un calciatore importante che al Napoli ricorda molto Koulibaly. Con noi ha avuto un grande impatto e proveremo a trattenerlo, ovviamente sempre senza alcun contrasto con lui. In casi come questi è la volontà del ragazzo a contare: se avrà piacere a restare ne saremo felici".

Negli ultimi anni le trattative di calciomercato tra Genoa e Napoli sono state pressoché assenti o infruttuose.

"Le nostre relazioni di mercato col Napoli sono inesistenti, da sempre praticamente. In 15 anni abbiamo chiuso poche operazioni: solo Mesto e Pavoletti. Evidentemente non abbiamo giocatori che stuzzicano il loro interesse. Younes? L'abbiamo chiesto, ma l'affare non è andato in porto come sempre. Forse non c'è empatia con De Laurentiis".

Soumaoro si è messo in bella mostra prima della sospensione del campionato: all'attivo ha già un goal realizzato nel successo per 3-0 ottenuto dal Genoa sul campo del lo scorso 15 febbraio.