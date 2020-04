Il Napoli accantona il sogno Icardi: "E' fuori budget"

Ad un passo il rinnovo di Zielinski, si tratta per quello di Mertens e l'addio di Milik sembra sempre più probabile: il ragiona sul da farsi e sul calciomercato che lo vedrà protagonista nei prossimi mesi, seppur senza acquisti di natura sensazionale.

E' questo il senso della strategia da seguire che si apprende dalle parole del ds Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dove ha parlato delle chances di vedere in azzurro Mauro Icardi, attualmente in prestito al dall' .

"Icardi è un giocatore che vorrebbero tutti ma è lontano da quelle che sono le nostre possibilità economiche. Boga sta facendo bene, è un giocatore interessante. Ricci dell' ha buone qualità ma finora non ci sono stati dei contatti così incisivi per lui".

Sull'ipotesi di un calciomercato aperto tutto l'anno, Giuntoli è abbastanza chiaro.

"Sarebbe una cosa necessaria per noi operatori di mercato, ma allo stesso tempo contraria all'etica del campionato: i giocatori avrebbero la testa rivolta altrove e non in campo, come solitamente accade a gennaio. Sicuramente si potrebbe posticipare la fine, purché ciò avvenga a ferma".