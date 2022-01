Napoli-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Sampdoria

• Data: domenica 9 gennaio 2022

• Orario: 16:30

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La 21ª giornata di Serie A, prevede l'incrocio tra Napoli e Sampdoria. Dopo quanto maturato nell'ultimo turno di campionato, per azzurri e blucerchiati gli stati d'animo risultano decisamente opposti.

Napoli capace di strappare un pareggio prezioso nella corsa Champions allo 'Stadium' contro la Juventus, nonostante l'enorme emergenza dovuta ai casi Covid presenti in squadra e alle assenze causa Coppa d'Africa. La Samp, invece, dopo essersi ripresa tra derby e mini-filotto positivo è incappata nella sconfitta casalinga col Cagliari.

All'andata, lo scorso 24 settembre, Sampdoria-Napoli è terminata col punteggio di 4-0 in favore degli uomini allenati da Luciano Spalletti con doppietta di Osimhen e goal di Fabian Ruiz e Zielinski.

Tutto su Napoli-Samp: le formazioni e dove poter vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SAMPDORIA

Napoli-Sampdoria si gioca domenica 9 gennaio 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio alle ore 16:30.

DOVE VEDERE NAPOLI-SAMP IN TV

La partita tra il Napoli e la Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per poterla vedere in televisione, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra soluzione, è collegarsi a DAZN mediante console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 o Playstation 5 o con TIMVISION Box.

NAPOLI-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Samp sarà visibile in streaming su DAZN: basterà collegarsi al sito di DAZN con PC o notebook, o scaricare l'app su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Sampdoria affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Dario Marcolin.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Samp potrete seguirla anche in diretta testuale su GOAL: prepartita, formazioni delle due squadre e il racconto delle azioni più importanti della gara.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SAMP

Napoli che - alla luce delle numerose assenze causa Covid e Coppa d'Africa, dovrebbe sfidare la Samp con lo stesso 11 di Torino: le uniche due novità potrebbero essere Zanoli e Petagna al posto di Ghoulam e Mertens, scalpita anche Elmas.

Nella Sampdoria difesa da reinventare: dentro Dragusin accanto a Chabot, Bereszynski può alzarsi a centrocampo, possibile chance per il giovane Yepes in mediana. Davanti gli ex Gabbiadini e Quagliarella sembrano in vantaggio rispetto a Caputo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Domenichini (Spalletti positivo al Covid)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru; Bereszynski, Yepes, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella. All. D'Aversa.