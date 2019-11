Napoli-Salisburgo, mistero al 'San Paolo': Ancelotti non parla, sciolto il ritiro

Ancelotti al termine di Napoli-Salisburgo ha abbandonato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni. I giocatori non tornano a Castelvolturno.

Qualificazione agli ottavi di rimandata per il , a cui sarebbe servita una vittoria contro il per chiudere il discorso con due turni di anticipo e concentrarsi sulla rimonta in campionato.

Carlo Ancelotti, al termine della partita, a sorpresa non si è presentato come di consueto davanti ai microfoni ma ha abbandonato lo stadio 'San Paolo' senza rilasciare dichiarazioni.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' inizialmente Ancelotti avrebbe dovuto regolarmente tenere la classica conferenza post-partita, peraltro obbligatoria secondo le norme UEFA, insieme a Llorente.

Improvvisamente però qualcosa deve essere cambiato dato che sia Ancelotti che Llorente hanno disertato l'appuntamento. Il tutto senza fornire spiegazioni nè all'UEFA nè ai media.

Solo ieri Ancelotti non aveva nascosto il suo malcontento per la scelta della società di mandare il Napoli in ritiro fino a domenica prossima. Ritiro che secondo 'Sky Sport' sarebbe stato sciolto proprio al termine della partita.

I giocatori infatti sarebbero tornati a casa con i propri mezzi senza fare rientro a Castelvolturno sul pullman della squadra. Il mistero si infittisce.