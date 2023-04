Napoli-Salernitana e Inter-Lazio, quando si giocano? Date e orario delle partite che possono valere lo Scudetto

Napoli-Salernitana e Inter-Lazio, i due match che possono valere lo Scudetto alla squadra di Luciano Spalletti: ecco quando si giocheranno.

La prossima giornata del campionato di Serie A rischia di essere cruciale per le sorti del torneo. Il Napoli, infatti, è pronto a giocarsi il primo match-point per chiudere la pratica Scudetto, ormai veramente ad un passo.

I partenopei per poter festeggiare il tricolore con sei turni d'anticipo hanno un duplice obiettivo: battere la Salernitana al 'Maradona' e sperare in un mancato successo della Lazio, impegnata a San Siro contro l'Inter.

Lo Scudetto 2022/23, dunque, rischia di decidersi sull'asse Napoli-Milano con il 'Maradona' e 'San Siro' come scenari sui quali si gioca il 'duello' a distanza tra Napoli e Lazio, ovvero prima e seconda forza del campionato. Ma quando verranno disputati i due match che possono decidere il campionato?

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SALERNITANA

Napoli-Salernitana è stata schedulata per sabato 29 aprile con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. Ma il Comune di Napoli ha chiesto alla Lega Calcio di posticiparlo di un giorno, facendolo così slittare a domenica, in contemporanea con Inter-Lazio, l'altra partita clou della lotta per il primo posto, in modo da consentire ai tifosi partenopei di festeggiare al Maradona.

Da quanto filtra, però, la Lega Serie A non sarebbe disposta ad accogliere la richiesta del Comune del capoluogo campano e, ad oggi, la sfida rimane fissata per sabato.

QUANDO SI GIOCA INTER-LAZIO

Inter-Lazio, match il cui risultato finale può incidere sulla matematica vittoria dello Scudetto da parte del Napoli già nella prossima giornata, non si disputerà in contemporanea con la gara tra gli azzurri e la Salernitana. Come detto, infatti, Inter-Lazio si giocherà il giorno dopo, ovvero domenica 30 aprile, nel consueto lunch match delle ore 12.30.

IN CONTEMPORANEA?

Non è ancora chiaro se le due partite possano giocarsi alla stessa ora. Attese novità nelle prossime ore.