Napoli-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Roma

• Data: lunedì 18 aprile 2022

• Orario: 19:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Corsa Scudetto e lotta per l'Europa, si incrociano nella sfida tra Napoli e Roma. Azzurri e giallorossi contro nella 33ª giornata di Serie A, in un campionato ormai giunto nel suo momento decisivo.

Il Napoli, con la sconfitta casalinga rimediata domenica scorsa con la Fiorentina, ha fallito un importante appuntamento per accrescere le proprie chances di conquista del titolo, ma complice il pari del Milan col Torino è rimasto ancora in scia del treno di testa con rossoneri ed Inter.

La Roma, invece, ha superato in rimonta la Salernitana ed è in piena bagarre per conquistare un posto in Europa League, senza essere ancora tagliata fuori dalla qualificazione Champions.

Napoli a 66 punti in classifica, Roma a quota 57: all'andata, nel match disputato lo scorso 24 ottobre all'Olimpico, Roma-Napoli è finita 0-0.

Tutto su Napoli-Roma: formazioni, diretta tv e streaming della partita.

ORARIO NAPOLI-ROMA

Napoli-Roma si gioca lunedì 18 aprile 2022, nel giorno di Pasquetta, allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio previsto alle ore 19.

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN TV

Per vedere Napoli-Roma in diretta televisiva occorrerà scaricare l'app di DAZN (che trasmetterà la partita in esclusiva) su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). In alternativa, il TIMVISION Box.

NAPOLI-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Roma in diretta streaming sarà visibile collegandosi al sito di DAZN mediante PC o notebook, oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista DAZN di Napoli-Roma sarà Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Roma potrete seguirla anche su GOAL attraverso la nostra diretta testuale: il prepartita, le formazioni ufficiali delle due squadre e il racconto delle azioni salienti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

Nel Napoli possibile ritorno al 4-3-3 con Anguissa di nuovo titolare: Zielinski a rischio panchina così come Fabian Ruiz, scalpita Elmas. Mertens e Lozano cercano posto in attacco.

Roma guidata da Abraham, supportato da Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Mkhitaryan può rimanere in mediana con Cristante, fiducia a Zalewski a sinistra, in difesa Ibanez o Kumbulla.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.