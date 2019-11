Napoli, rinnovo lontano per Fabian Ruiz: lo segue il Barcellona

Il rinnovo tra Fabian Ruiz e il Napoli va a rilento: dietro c'è il Barcellona, che segue il classe 1996 e punta a Willian per il mercato.

Un rinnovo che va a rilento e quattro club che seguono, con uno in particolare che rappresenta una suggestione. Il futuro di Fabian Ruiz a è ancora tutto da scrivere e da definire, con l'ombra sempre più ingombrante del dietro di lui.

Che i blaugrana seguano il giocatore non è un mistero già da -Napoli, quando il direttore tecnico Eric Abidal lo ha seguito al Via del Mare. L'atmosfera non troppo serena in casa partenopea secondo il 'Mundo Deportivo' potrebbe rallentare le trattative per prolungare l'accordo con l'inserimento dellaclausola da 100 milioni.

Il Barcellona segue la situazione da fuori, aspettando il momento giusto per affondare, ma sapendo che la concorrenza non manca: , e sono tutte sul giocatore classe 1996, che ha già brillato in .

Meno pretendenti ci sono per Willian, uno dei parametri zero più cercati per la prossima estate, tanto che il suo nome è già stato accostato anche alla . Il rinnovo del brasiliiano con il è in stand-by, anche perché sulle sue tracce ci sono i blaugrana, il club dei suoi sogni.

Anche per l'ex la situazione sarà da valutare in evoluzione, sotto gli occhi, comunque, del Barcellona. Che segue e punta i colpi per l'estate.