Il Napoli consolida la difesa: Rrahmani rinnova fino al 2027

Il centrale kosovaro rinnova con il club azzurro. Contratto esteso fino al 2027: l'annuncio ufficiale sui social network del Napoli.

In attesa di capire quale futuro lo attende per quanto riguarda la propria panchina, il Napoli pensa a consolidare le proprie certezze.

Nella giornata di venerdì 26 maggio il club azzurro ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Amir Rrahmani, centrale difensivo kosovaro classe 1994.

Annuncio divulgato tramite i propri canali ufficiali sui social network e sul sito internet degli azzurri.

Arrivato in Italia nel 2019 grazie al Verona, dopo un solo anno in giallobù Rrahmani si è trasferito al Napoli dove in poco tempo è diventato un elemento importante della difesa azzurra.

In questa stagione ha totalizzato 25 presenze e 2 goal in Serie A, oltre ad aver giocato sette partite in Champions League.

A inizio maggio la grande gioia: la vittoria dello Scudetto con il Napoli e una festa attesa in città da oltre 33 anni. Ora la conferma e la speranza di continuare a ottenere successi.