Napoli da record: è il tecnico del Craiova per la settima volta

Di storie, soprattutto in , relative ad allenatori tornati più volte a sedersi sulla stessa panchina ne conosciamo molte: il primo pensiero va al controverso rapporto tra Ballardini e il , dove è stato richiamato più volte dal presidente Preziosi nel corso degli anni.

Ma c'è qualcun altro che, in Romania, ha saputo fare di 'meglio': trattasi di Nicolò , ex difensore con un passato alla tra il 1987 e il 1991.

This must be a record, right? Former Juventus defender Nicolo Napoli (58) was appointed manager at FC U Craiova for the 7th time in his career. Absolutely amazing. pic.twitter.com/zkaKpsh3Gt