Napoli qualificato agli ottavi di Champions se... Cosa serve per il primo posto

Il Napoli può chiudere la qualificazione agli ottavi di Champions nel quarto turno, per poi provare a puntare al primo posto.

Una partenza folgorante nel girone A di Champions League avvicina il Napoli alla fase a gironi. Le vittorie contro Ajax, Liverpool e Rangers portano gli azzurri a poter già chiudere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del torneo nel quarto turno.

Come noto, in virtù dei Mondiali, i gironi di Champions League si concluderanno prima del previsto, ovvero a inizio novembre, così da dare la possibilità ai giocatori di tutto il mondo di volare in Qatar per giocare la competizione internazionale. Il Napol spera di poter chiudere la questione il prima possibile, così da concentrarsi sulla Serie A in attesa della pausa.

NAPOLI AGLI OTTAVI SE

Pareggia contro l'Ajax

Vince contro l'Ajax

Il 12 ottobre il Napoli può strappare in maniera anticipata la qualificazione agli ottavi di Champions League 2022/2023 in caso di pareggio o vittoria contro l'Ajax.

NAPOLI PRIMO NEL GIRONE A SE

Il 26 ottobre, in occasione della sfida contro i Rangers, il Napoli può in teoria festeggiare la qualificazione agli ottavi come prima del girone. Molto dipenderà dal quinto turno contro l'Ajax e dalla sfida tra scozzesi e Liverpool nello stesso turno, con un successo contro i londinesi che permetterebbe agli azzurri di avere diverse opzioni per il primo posto.

Sulla carta, anche in virtù dell'attuale classifica, la squadra che si gioca il primo posto con il Napoli è il Liverpool, attualmente a sei punti, tre in meno degli azzurri (che hanno conquistato lo scontro diretto).

NAPOLI ELIMINATO DALLA CHAMPIONS

Eventualità possibile? Per ora sì, considerando tre gare ancora da disputare, ma dopo i tre successi su tre e la forza messa in campo europeo, ipotizzabile un terzo attualmente appare poco realistico.