Napoli-Petagna, arriva la fumata bianca: giovedì le visite mediche

Accordo tra Napoli e SPAL per Andrea Petagna, che fino a giugno rimarrà a Ferrara: ai biancazzurri andranno 17 milioni più altri 3 di bonus.

Demme, Lobotka e Politano per l'immediato. Ma il pensa anche alla prossima stagione e, dopo il veronese Rrahmani, chiude una seconda operazione: c'è l'accordo con la per Andrea Petagna, che arriverà comunque solo alla conclusione del campionato.

Secondo 'Sky Sport', la fumata bianca è arrivata nel pomeriggio. Nelle casse della SPAL finiranno una ventina di milioni potenziali, ovvero 17 di parte fissa più altri 3 di bonus. Le visite mediche di Petagna sono in programma già per la giornata di domani. Quindi, sarà il turno di firma e ufficialità.

Petagna, come detto, non vestirà immediatamente la maglia del Napoli, ma rimarrà in prestito alla SPAL fino al termine del campionato. Gli emiliani, impegnati nella lotta per non retrocedere, hanno del resto sempre rifiutato di lasciar partire già a gennaio il proprio centravanti.

Per Petagna, uscito dal settore giovanile del , si tratterà di una sorta di conclusione di un cerchio: le esperienze in B, l'esplosione all' , il posto di intoccabile alla SPAL hanno fatto da preludio a un ritorno in grande stile ai massimi livelli. Un ritorno a tinte azzurre.