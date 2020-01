Napoli-Perugia 2-0: Insigne dal dischetto, azzurri ai quarti di Coppa Italia

Bastano due calci di rigore trasformati da Insigne al Napoli per battere il Perugia e approdare ai quarti: Ospinga para un rigore a Iemmello.

Il batte senza grossi patemi il e accede ai quarti di Coppa . Decisiva una doppietta di Insigne, arrivata con due calci di rigore, con cui gli azzurri passano il turno ed ora sfideranno la vincente di - il 29 gennaio al San Paolo.

Gattuso lancia dal 1' Elmas, Lozano e Llorente, conferma Ospina e Di Lorenzo, Insigne completa il tridente. Fabian ancora regista. Umbri col 3-5-2 guidato da Iemmello e Falcinelli, a destra l'ex romanista Rosi.

Dopo un buon impatto sulla gara, il Perugia viene schiacciato nella propria trequarti dal Napoli che sfiora il vantaggio con Manolas e poi trova l'1-0 a metà frazione con Insigne vedendo premiata la pressione alta: Lozano viene steso in area e il capitano azzurro dal dischetto non sbaglia. Così come non sbaglia una decina di minuti più tardi, quando Massimi con l'ausilio del VAR decreta il secondo penalty in favore del Napoli per un mani di Iemmello su punizione di Mario Rui. 2-0 per i partenopei, ma il Perugia non ci sta e in chiusura di tempo spreca la chance per riaprirla. Come? Dagli undici metri e proprio con Iemmello, ipnotizzato da Ospina dopo che Massimi assegna il rigore per un mani di Hysaj su cross di Bonaiuto.

La ripresa offre ritmi più bassi e pochi spunti: su tutti il debutto con la maglia del Napoli di Diego Demme, appena arrivato dal e piazzatosi davanti la difesa al posto di Fabian nell'ultima mezz'ora. Eccezion fatta per un paio di tentativi di Insigne e Zielinski e dell'incornata a lato di poco di Falcinelli, la sfida scorre via senza sussulti. Napoli avanti, Perugia eliminato a testa alta.

IL TABELLINO

NAPOLI-PERUGIA 2-0

MARCATORI: 26' e 38' rig. Insigne

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Zielinski (84' Allan), Fabian Ruiz (64' Demme), Elmas; Lozano (75' Callejon), Llorente, Insigne. All. Gattuso.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Falasco, Sgarbi, Gyomber; Rosi, Falzerano, Carraro (72' Konatè), Bonaiuto (55' Dragomir), Nzita; Iemmello (62' Melchiorri), Falcinelli. All. Cosmi.

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Falzerano, Iemmello, Gyomber, Fabian Ruiz

Espulsi: nessuno