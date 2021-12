Il Napoli riabbraccia Osimhen: è tornato a correre sul campo

Era il 23 novembre quando Victor Osimhen si sottoponeva all'operazione chirurgica per ridurre le fratture multiple e scomposte al volto rimediate in un contrasto con Milan Skriniar durante Inter-Napoli: per l'ex Lille prognosi di 90 giorni e ritorno all'agonismo previsto soltanto a fine febbraio, con conseguente assenza in Coppa d'Africa.

In attesa di rientrare a pieni ranghi agli ordini di Luciano Spalletti, Osimhen ha strappato un sorriso ai tifosi partenopei: come testimoniato da un video pubblicato su Twitter dall'account del Napoli, l'attaccante è tornato a correre, seppur con ritmi blandi, sul campo d'allenamento al centro sportivo di Castel Volturno.

Victor è tornato in campo 😍



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/JPy8nAgXIH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 8, 2021

Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità - e, dunque, agli allenamenti in gruppo - che avverrà, logicamente, gradualmente e senza alcuna forzatura: d'altronde il sostituto, Dries Mertens, sta dimostrando di poter tranquillamente agire da punta centrale, ruolo in cui era stato reinventato con successo da Maurizio Sarri dopo il grave infortunio occorso ad Arkadiusz Milik nell'autunno del 2016.

Per la sfida contro il Leicester, comunque, è apertissimo il ballottaggio tra il belga e Andrea Petagna: solo uno dei due partirà dal 1' al 'Maradona' nel match che deciderà le sorti azzurre in Europa League.