Napoli su Orsolini, l'agente frena: "Resterà al Bologna"

Riccardo Orsolini piace al Napoli che vuole un'alternativa a Politano per il dopo Callejon. Donato Di Campli, però, smorza: "A Bologna sta bene".

Il destino di José Maria Callejon sembra segnato: lo spagnolo non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà il dopo sette anni, aprendo un vuoto sulla corsia di destra che il solo Matteo Politano non potrà colmare.

La priorità spetta a un giocatore allo stesso tempo giovane e ricco di talento, identikit che corrisponde perfettamente al profilo di Riccardo Orsolini: prima che la stagione venisse interrotta, aveva realizzato 8 goal rivelandosi uno dei migliori del di Mihajlovic che navigava in acque tranquille a metà classifica.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Orsolini è presente da tempo nella lista della spesa del ds partenopeo Giuntoli che ha già avuto dei contatti con l'agente Donato Di Campli, confermati recentemente dallo stesso procuratore.

Proprio Di Campli, in ogni caso, ha voluto smorzare le voci sul Napoli con un intervento all'emittente radiofonica 'Kiss Kiss Napoli':

"Riccardo è un giocatore del Bologna. Gli interessamenti fanno piacere, ma a Bologna sta benissimo. Credo rimarrà lì. Non voglio creare illazioni sul Napoli. E poi in questo momento, in mezzo all'emergenza Coronavirus, non è nemmeno il momento di parlare di calciomercato".

Orsolini, in ogni caso, sembra il giocatore perfetto per raccogliere la pesante eredità di Callejon, che potrebbe tornare in patria (ha offerte da , e ): in quella delicata zona di campo si giocherebbe un posto da titolare con Politano, offrendo a Gattuso una valida alternativa in più.

L'obiettivo di Orsolini resta comunque quello di giocare con continuità per non perdere il treno che porterà agli Europei del 2021, e in Emilia questo problema non si pone di certo. Diverso il discorso per quanto riguarda l'impiego al Napoli, dove troverebbe la strada parzialmente sbarrata dall'elevata competitività della rosa.

Occhio, però, anche ad un possibile inserimento della : nel contratto di Orsolini sarebbe presente una clausola di riacquisto in favore dei bianconeri, al momento poco probabile in virtù delle problematiche legate all'emergenza economica causata dal Coronavirus.