Il Napoli cambia pelle: nuova maglia ispirata ad Halloween

Gli azzurri indosseranno una nuova maglia contro Torino e Bologna, ispirata al tema di Halloween: ragnatela bianca su fondo nero.

Siamo ormai a metà ottobre e, come ogni anno, alla fine di questo mese migliaia di bambini si travestiranno per onorare la festa di Halloween. Anche il calcio, a quanto pare, non è affatto insensibile a questo tema.

A prendere l'iniziativa è il Napoli che, in occasione delle prossime due gare casalinghe contro Torino e Bologna, indosserà una maglia speciale creata appositamente da 'EA7' per celebrare la tradizione di Halloween.

Insigne e compagni scenderanno in campo con il disegno di una ragnatela bianca su fondo nero, atto a rievocare il mondo dei supereroi: si tratta di una grafica d'impatto pensata per Halloween ma, allo stesso tempo, adatta ad ogni momento della stagione.

I collezionisti dovranno affrettarsi per accaparrarsi un pezzo destinato a far parlare di sé per la sua rarità: ne verranno messi sul mercato, infatti, solo 1926 esemplari (in omaggio all'anno di fondazione del Napoli).