Napoli-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Milan

• Data: domenica 6 marzo 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Napoli e Milan accendono la 28ª giornata di Serie A. Sfida Scudetto nel ricordo degli anni '80 quella che opporrà in posticipo azzurri e rossoneri, appaiati al vertice del campionato.

Napoli e Milan, infatti, con i loro 57 punti sono in piena lotta per il titolo insieme all'Inter, in una corsa avvincente fatta di passi falsi, sorpassi ed exploit. Napoli reduce dal successo ottenuto al 94' all'Olimpico in casa della Lazio grazie al goal di Fabian Ruiz, il Milan invece non è andato oltre l'1-1 interno a San Siro contro l'Udinese.

All'andata, Milan-Napoli dello scorso 19 dicembre, è terminata 0-1 con rete della vittoria per i partenopei segnata da Elmas.

Tutto su Napoli-Milan: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-MILAN

Napoli-Milan si gioca domenica 6 marzo 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio alle ore 20:45, arbitra Daniele Orsato di Schio.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN IN TV

La partita tra Napoli e Milan sarà visibile in diretta ed esclusiva su DAZN: servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5. In alternativa, il TIMVISION Box.

NAPOLI-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Milan sarà trasmessa in streaming sul sito di DAZN, a cui ci si potrà collegare tramite PC o notebook, oppure sull'app di DAZN scaricabile su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN della partita tra Napoli e Milan affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, potrete seguire Napoli-Milan in diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali e azioni salienti nel nostro live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

Nel Napoli torna Lobotka titolare a centrocampo accanto a Fabian Ruiz, mentre Politano ed Elmas si contendono una maglia sulla trequarti col primo favorito. Per il resto Spalletti schiera la miglior formazione possibile al netto delle assenze, con Osimhen a guidare l'attacco.

Kessie verso la panchina in casa Milan: spazio a Bennacer in mediana al fianco di Tonali e Brahim Diaz tra le linee a supporto di Giroud, coadiuvato da Saelemaekers e Leao: Ibrahimovic è ancora ai box. Kalulu spalla di Tomori nel cuore della difesa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.