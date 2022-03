Napoli-Milan, le pagelle: Leao ispirato, Fabian Ruiz disastroso

PAGELLE NAPOLI

OSPINA 6 - Il Milan calcia poco verso la porta, ma nell'occasione più importante il colombiano non può nulla sulla zampata di Giroud.

DI LORENZO 6 - Il meno negativo tra le fila azzurre: corre tanto e suggerisce soluzioni in proiezione offensiva.

RRAHMANI 6 - Meglio rispetto a Koulibaly: ci mette più ordine.

KOULIBALY 5,5 - Il totem azzurro appare appannato nella notte più importante: su più di una lettura, risulta in ritardo.

MARIO RUI 5,5 - Spinge senza lucidità e nella ripresa subisce la risalita di Messias.

LOBOTKA 5,5 - Dinamico ma con geometrie raffazzonate: non è ancora al top dopo l'infortunio. (81' ANGUISSA SV).

FABIAN RUIZ 4,5 - Prestazione da dimenticare per lo spagnolo dopo la gloria vissuta all'Olimpico: lento e impreciso. (76' MERTENS 5,5 - Tanto piglio, poca razionalità).

POLITANO 5 - Alza poco la testa e sbatte contro Theo e soci: male. (67' OUNAS 6 - Ha il merito di creare la chance più ghiotta del Napoli in tutta la partita).

ZIELINSKI 5 - Ancora una volta il polacco 'tradisce' quando c'è da fare sul serio: un fantasma. (81' LOZANO 5,5 - Suona la carica con poca convinzione).

INSIGNE 5 - Corre tanto come al solito, ma sbaglia tanto: la gara Scudetto, se la immaginava sicuramente ben diversa. (67' ELMAS 5 - Entra, un tiraccio e nulla più).

OSIMHEN 5,5 - Si danna l'anima pur ricevendo pochi palloni: Tomori lo argina a dovere.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6 - Il Napoli crea poco: notte meno tumultuosa del previsto per lui.

CALABRIA 6,5 - Prova sufficiente impreziosita dal tiro da cui scaturisce il goal vittoria di Giroud. (80' FLORENZI SV).

KALULU 6 - Non impeccabile su Osimhen: spezzo Tomori mette una pezza al compagno di reparto.

TOMORI 7 - Giganteggia in difesa neutralizzando Osimhen: grande prova dell'ex Chelsea.

THEO HERNANDEZ 6 - Ordinaria amministrazione, poi cresce nel finale mettendo il turbo complice un Napoli stanco.

BENNACER 6,5 - Lavoro scuro ma fondamentale: si fa apprezzare.

TONALI 5,5 - Qualche fallo di troppo in una serata dove brilla meno del solito. (68' KRUNIC 6 - Si fa sentire di più rispetto a Tonali).

MESSIAS 6 - Primo tempo da non pervenuto, meglio nella ripresa con iniziative interessanti che complicano i piani difensivi del Napoli. (79' SAELEMAEKERS 5,5 - A tempo scaduto si divora lo 0-2).

KESSIE 6 - Sale alla distanza forte del suo strapotere fisico.

LEAO 7 - Ispirato, vivace, spina nel fianco per gli azzurri: quando il pallone ce l'ha lui, sembra tutta un'altra musica. (89' IBRAHIMOVIC SV - Bentornato in campo).

GIROUD 6,5 - Lotta come un leone senza pungere fino al minuto 49, quando fa valere astuzia ed esperienza siglando un goal pesante come un macigno. (68' REBIC 6 - Tiene in piedi l'attacco con buoni movimenti).

LE PAGELLE DI NAPOLI-MILAN

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 5,5, Mario Rui 5,5; Lobotka 5,5 (81' Anguissa sv), Fabian Ruiz 4,5 (76' Mertens 5,5); Politano 5 (67' Ounas 6), Zielinski 5 (81' Lozano 5,5), Insigne 5 (67' Elmas 5); Osimhen 5,5. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6,5 (80' Florenzi sv), Kalulu 6, Tomori 7, Theo Hernandez 6; Bennacer 6,5, Tonali 5,5 (68' Krunic 6); Messias 6 (79' Saelemaekers 5,5), Kessie 6, Leao 7 (89' Ibrahimovic sv); Giroud 6,5 (68' Rebic 6). All. Pioli.