Il fischietto polacco dirigerà la supersfida del Maradona: nominato miglior arbitro del mondo nel 2022, ha diretto la finale mondiale in Qatar.

E' ormai partito il conto alla rovescia che porterà sino alle ore 21.00 di martedì 18 aprile, quando ci sarà il calcio d'inizio di Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Dopo l'1-0 dell'andata maturato in quel di San Siro e griffato dalla rete decisiva di Bennacer, i partenopei sono chiamati all'operazione rimonta davanti al pubblico di uno Stadio Maradona che si preannuncia rovente per quella che a tutti gli effetti è inquadrata la partita più importante della stagione per entrambe le squadre.

Per dirigere un match così delicato e di così grande prestigio, non poteva che essere designato il miglior arbitro al mondo: Szymon Marciniak.Sarà infatti il fischietto polacco ad arbitrare il derby in salsa tricolore che si giocherà a Fuorigrotta.

Nel 2022, oltre ad aver diretto la finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina, è stato anche insignito del premio di miglior arbitro al mondo. Un riconoscimento assegnatogli dall'IFFHS.

Marciniak, che fa parte del gruppo Elite della UEFA dal 2015, ha già diretto il Milan in questa edizione della Champions League in occasione del 4-0 rossonero a Zagabria contro la Dinamo. Agli ottavi di finale, invece, ha diretto la gara di ritorno tra Inter e Porto giocata al do Dragao.

Un'autentica garanzia, a maggiore ragione dopo le polemiche dell'andata circa l'arbitraggio di Kovacs, giudicato da alcuni protagonisti non all'altezza.