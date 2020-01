Napoli, Maupay nuova idea: è valutato 47 milioni di euro

Neal Maupay, attaccante del Brighton, ha stregato il Napoli, secondo quanto riportato dal 'Telegraph'. Il club inglese lo valuta 47 milioni.

Il ha cambiato obiettivi di mercato da quando Gattuso siede sulla panchina partenopea al posto di Ancelotti. Oltre ad un regista, il Napoli sta cercando un attaccante capace di giocare sull'esterno, ma anche in posizione centrale se ce ne fosse bisogno.

Il profilo risponde perfettamente alle caratteristiche di Neal Maupay, attaccante classe 1996 del che nel corso della sua prima stagione in Premier League, questa, ha totalizzato 7 goal in 21 presenze.

Secondo il 'Telegraph' il Napoli è rimasto stregato dalle sue prestazioni e vorrebbe più informazioni riguardo alla sua situazione. Ma il Brighton valuta il suo pupillo circa 47 milioni di euro, prezzo che spaventa tutte le pretendenti.

Non è ancora chiaro se l'interesse del Napoli sia rivolto per questa finestra di gennaio o per la prossima sessione estiva di mercato. L'interesse è appena sbocciato, adesso andrà coltivato da parte del club partenopeo...