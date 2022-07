Napoli-Maiorca dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarta amichevole precampionato per il Napoli contro il Maiorca: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

NAPOLI-MAIORCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Maiorca

• Data: domenica 31 luglio 2022

• Orario: 20:30

• Canale TV: Sky Sport (canale 251, pay per view)

• Streaming: -

Dopo le vittorie contro Bassa Anaunia e Perugia a Dimaro e il 2-2 maturato nel primo test a Castel di Sangro, il Napoli si prepara a disputare la sua quarta amichevole precampionato: prossimo avversario, il Maiorca.

Per gli azzurri, che stanno svolgendo la seconda parte della preparazione estiva in Abruzzo dopo la prima fase di lavoro effettuata in Trentino, il calendario di partite prevederà - dopo Napoli-Maiorca - le amichevoli contro il Girona e l'Espanyol.

Tutto su Napoli-Maiorca: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-MAIORCA

L'amichevole tra Napoli e Maiorca si gioca domenica 31 luglio 2022 allo stadio 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro: calcio d'inizio alle ore 20:30.

DOVE VEDERE NAPOLI-MAIORCA IN TV

Napoli-Maiorca sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canale di riferimento Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà visibile in pay per view acquistando l'evento al costo di 9,99 euro.

NAPOLI-MAIORCA IN DIRETTA STREAMING

Essendo un evento in pay per view, Napoli-Maiorca non sarà disponibile in streaming su SkyGo né - al momento - su alcuna altra piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MAIORCA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.