Il Napoli omaggia Maradona: arriva la maglia celebrativa per il mese di novembre

E' quasi passato un anno, ormai, dal giorno che ha cambiato per sempre la storia del calcio: dalla scomparsa di una delle più importanti icone di questo sport. Novembre verrà sempre ricordato come il mese in cui Diego Armando Maradona ci ha lasciato.

Eppure, ovviamente, nessuno potrà mai dimenticarlo: già dalle settimane successive alla sua morte il Napoli ha portato avanti diverse iniziative per omaggiarlo al meglio, cambiando il nome dello stadio, non più "San Paolo", ma "Diego Armando Maradona", persino divisa.

Nella seconda parte della passata stagione gli azzurri sono scesi in campo con una maglia a strisce biancoazzurre, volta a ricordare la maglia della sua Argentina.

Anche per questo mese di novembre, appena iniziato, il Napoli porterà avanti un'iniziativa relativa a Maradona: con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato e svelato la nuova divisa che verrà indossata per tutte le gare di campionato.

"A un anno dalla scomparsa, il Napoli onora così il grande campione, simbolo di un’epoca e icona indiscussa del calcio mondiale, dedicandogli la Maradona Game, la maglia speciale appositamente creata. La grafica con il volto stilizzato di Maradona sovrapposto al segno di un’impronta digitale rappresenta anche il desiderio della società di trasmettere alle giovani generazioni il lascito della leggenda argentina alla città partenopea".

Il Napoli ricorda Diego Armando Maradona con una maglia speciale



💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 6, 2021

Si tratta di una maglia con l'iconica immagine di Maradona sovrapposta a un'impronta digitale: simbolo dell'eredità sociale di Diego, rivolta al futuro.

"La Maradona Game sarà distribuita in tre varianti di colore, in una limited edition di 1926 esemplari, per ciascun colore. Una parte dei ricavi derivati dalle vendite verrà destinata a iniziative sociali benefiche che la società sta identificando".

L'iniziativa, come specifica il club, è a sfondo benefico: il ricavato verrà devoluto in beneficienza. Intanto, i tifosi potranno seguire il Napoli vestire una nuova divisa, ricordando Diego Armando Maradona.