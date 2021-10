Napoli-Legia Varsavia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli contro Legia Varsavia nella terza giornata del Girone C di Europa League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

NAPOLI-LEGIA VARSAVIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Legia Varsavia

• Data: giovedì 21 ottobre 2021

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky, TV8

• Streaming: Sky Go, DAZN, TV8.it

La terza giornata della fase a gironi di Europa League vede il Napoli già ad un bivio: prossimo scoglio da superare il Legia Varsavia, inserito nel Gruppo C - quello degli azzurri - insieme a Leicester e Spartak Mosca.

La classifica dice che la squadra di Luciano Spalletti è obbligata a battere i polacchi per restare aggrappati al treno qualificazione: al momento infatti il Napoli ha ottenuto appena un punto, frutto del pari in rimonta di Leicester e del ko casalingo con lo Spartak.

Di contro, il Legia è la rivelazione di questo primo scorcio di fase a gironi: punteggio pieno con 6 punti in due giornate, grazie alle vittorie di misura ottenute contro i russi e gli inglesi.

Tutto su Napoli-Legia Varsavia: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-LEGIA VARSAVIA

Napoli-Legia Varsavia si gioca giovedì 21 ottobre 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio programmato alle ore 21:00.

La partita di Europa League tra Napoli e Legia Varsavia sarà trasmessa in diretta tv da Sky, su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), nonchè in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Napoli-Legia Varsavia sarà visibile anche in streaming su DAZN: per tutti gli abbonati, occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, basterà collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra dell'evento o scaricare l'app su smartphone o tablet.

Napoli-Legia, inoltre, in streaming potrà inoltre essere vista su Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati) scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, e sul sito di TV8 nella sezione streaming.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Legia Varsavia affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky e TV8, invece, sarà Maurizio Compagnoni a raccontare la sfida con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Goal vi offrirà la possibilità di seguire Napoli-Legia anche in diretta testuale sul nostro sito: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle fasi salienti del match di Europa League.

Spalletti potrebbe attuare un mini-turnover alla luce dei tanti impegni: Meret tra i pali per Ospina, Juan Jesus al posto dello squalificato Mario Rui sull'out mancino difensivo, Demme scalda i motori a centrocampo. In attacco, possibile maglia per Mertens e Lozano.

Legia guidato da Emreli in attacco, con Josue a supporto. Mediana folta, in regia spazio a Kharatin, difesa guidata da Wieteska.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All. Michniewicz.